Son Dakika Haberleri: TESK: "Kira stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı"
Son Dakika Güncel TESK: 'Kira stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı'

TESK: "Kira stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kira gelirlerinden doğan stopaj yükünün esnafın üzerinden alınmasını istedi.

TESK:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kira gelirlerinden doğan stopaj yükünün esnafın üzerinden alınmasını istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet olduğunu savundu.

"Mülk sahibinin yükümlü olması gereken, kira gelirlerinden doğan vergi olan kira stopajı çok büyük bir haksız düzen oluşturuyor." ifadesini kullanan Palandöken, kira stopaj yükünün esnafın üzerinden alınmasını talep etti.

İş yeri sahibi olmayan esnafın, her ay kiranın yüzde 20'sini stopaj olarak mülk sahiplerine ödediğini aktaran Palandöken, "Stopajın yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20'nin de üzerine çıkan bu oran ya tamamen kaldırılmalı ya da yüzde 5'e düşürülmeli. En önemlisi para kazanan mülk sahibi kira stopajını ödemeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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