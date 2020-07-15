- TESK'ten 51 şehit esnaf için 51 bin Türk Bayrağı - Son Dakika

- TESK'ten 51 şehit esnaf için 51 bin Türk Bayrağı

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için vatandaşlara 51 bin Türk Bayrağı dağıttı.

TESK, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla, darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için 51 bin Türk Bayrağı dağıttı. TESK Genel Merkezinden sokağa çıkan TESK yetkilileri; esnaflara, yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara Türk Bayrağı verdi.

Dergide 15 Temmuz özel sayısı

Öte yandan TESK, kurumsal dergisi "Vitrin"in yeni sayısını, 15 Temmuz Özel Sayısı olarak hazırladı. 10 bin adet basılan 15 Temmuz özel sayısının kapağında, şehit düşen esnafların fotoğraflarına yer verildi ve "15 Temmuz esnaf şehitlerimizi unutmadık!" ifadesi kullanıldı.