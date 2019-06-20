Son Dakika Haberleri: TESK'ten "alternatif turizm" çağrısı
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TESK'ten "alternatif turizm" çağrısı

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'nin alternatif turizm alanlarına yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız." dedi.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'nin alternatif turizm alanlarına yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:58 
Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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