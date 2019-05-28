Son Dakika Haberleri: TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi
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TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.

TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararının tüm valiliklere örnek olması gerektiğini belirtti.
AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili Perakende Yasası'nın güncellenmesinin önemine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"AVM'lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı'nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM'lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa'nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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