TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli. AVM'de çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:03
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye
'de hayata geçirilmeli. AVM'de çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli" dedi.
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