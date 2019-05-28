Son Dakika Haberleri: TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi
Son Dakika Ekonomi Haber

TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli. AVM'de çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli" dedi.

TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli. AVM'de çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:03 
Türkiye, Bendevi Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK'a 5 Personel Alınacak Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten AVM'ler için bayram tatili talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]