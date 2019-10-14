TESK'ten Avrupa'ya

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Barış Pınarı Harekatı'na destek için muadil kuruluşların başkanlarına mektup gönderdiklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlar olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade etti.

Bu kapsamda TESK'in Avrupa ülkelerindeki muadil kuruluşlarına harekata destek olmaları için mektup gönderdiklerini belirten Palandöken, "TESK olarak bugüne kadar pek çok ülkede muadil kuruluşlarımızla iş birliği içinde her iki tarafın da esnaf ve sanatkarlarının mesleki faydaları için çalıştık. Bu çalışmalarımızda dostane ilişkiler geliştirdik. Bugün Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan harekata destek vermek üzere muadil kuruluşlarımızın başkanlarına mektup gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, mektubun, AB üyesi tüm ülkelerdeki esnaf ve sanatkar teşkilatlarının çatı kuruluşu niteliğindeki Belçika merkezli SME United başta olmak üzere Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin esnaf ve sanatkar teşkilatlarına iletildiği kaydedildi.