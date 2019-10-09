Son Dakika Haberleri: TESK'ten bankalara "komisyon" tepkisi
Son Dakika Ekonomi TESK'ten bankalara 'komisyon' tepkisi

TESK'ten bankalara "komisyon" tepkisi

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi kartıyla yapılan alışverişlerden kestikleri komisyon oranlarıyla esnafın kazancına ortak olduğunu ifade etti.

TESK'ten bankalara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi kartıyla yapılan alışverişlerden kestikleri komisyon oranlarıyla esnafın kazancına ortak olduğunu ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kredi kartı kullanımının gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, komisyon oranının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yılın 6 ayında kredi kartlarıyla 384,6 milyar liralık alışveriş yapıldığını bildiren Palandöken, "Bankalar kredi kartıyla yapılan alışverişlerden kestikleri komisyon oranlarıyla esnafımızın kazancına ortak oluyor. Kredi kartı ile satış yapan esnafımız parasını ertesi gün almak istediğinde yüzde 3-5 arasında kesinti yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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