Son Dakika Haberleri: TESK'ten Bankalara "Pos" Çağrısı

TESK'ten Bankalara "Pos" Çağrısı

25 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların POS cihazı komisyon oranlarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu oranların düşürülmesini istedi.

TESK'ten Bankalara
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların POS cihazı komisyon oranlarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu oranların düşürülmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın banka seçiminde POS cihazı komisyon oranlarını iyi takip etmesi gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankasının aldığı düşük komisyon oranı kararının diğer bankalara da örnek olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen, en düşüğü yüzde 1,10'dan başlayan komisyon oranları kimi bankalarda ciro ve taahhüt süresine göre yüzde 5.20'ye kadar çıkıyor. Ziraat Bankası bu oranı kredi kartlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında yüzde sıfıra kadar düşüreceğini açıkladı. Bu kararın diğer devlet bankalarına da örnek olmasını diliyoruz. Bu durumda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacak. Bu kararla birlikte pos cihazı komisyon oranlarının düşmesi, esnaf ve sanatkarı rahatlatacak hatta fiyatlarda indirimleri de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, POS cihazı komisyon oranlarından vatandaşın da etkilendiğine işaret ederek, komisyon oranlarının düşürülmesi halinde başta akaryakıt sektörü olmak üzere birçok sektörde rahatlama görüleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok

Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber! Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten Bankalara "Pos" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]