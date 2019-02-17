Son Dakika Haberleri: TESK'ten bankalara "POS" çağrısı

TESK'ten bankalara "POS" çağrısı

42 dakika önce

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar POS cihazı komisyon oranını düşürmeli, Ziraat Bankasının düşük komisyon kararı örnek olmalı" dedi.

TESK'ten bankalara
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar POS cihazı komisyon oranını düşürmeli, Ziraat Bankasının düşük komisyon kararı örnek olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:20 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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