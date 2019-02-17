TESK'ten bankalara "POS" çağrısı
42 dakika önce
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar POS cihazı komisyon oranını düşürmeli, Ziraat Bankasının düşük komisyon kararı örnek olmalı" dedi.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken
, "Bankalar POS cihazı komisyon oranını düşürmeli, Ziraat Bankasının düşük komisyon kararı örnek olmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:20
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