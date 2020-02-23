TESK'ten "bankaların emeklilere verdiği promosyonlar güncellensin" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'bankaların emeklilere verdiği promosyonlar güncellensin' talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "bankaların emeklilere verdiği promosyonlar güncellensin" talebi

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bankalarca emeklilere ödenen promosyonların yeni dönemde de devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Emekli vatandaşımız, bankalarca ödenecek promosyon sayesinde rahat bir nefes alırken piyasalar da bu sıcak para sayesinde hareketlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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