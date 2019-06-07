Son Dakika Haberleri: TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı
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TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin 6.

TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 536 kişinin yaralandığını belirterek, "Tatilin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz evlerine dönerken çok dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl bayram tatilindeki günlük kaza ortalamasının, önceki yıllara göre daha düşük olduğunu ifade ederek, bunu sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Ancak tatilin son günlerinde sayının artmasından endişe ettiklerini bildiren Palandöken, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 536 kişi yaralandı. Tatilin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz evlerine dönerken çok dikkatli olmalı. Üzücü bir son olmaması için trafikte kurallara harfiyen uyulmalı ve aşırı hız yapılmamalı."
Palandöken, şehirlerarası yollarda seyreden sürücülerin dinlenmeyi ve mola vermeyi kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğine de dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Palandöken, Ekonomi
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