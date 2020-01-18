TESK'ten "coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın" çağrısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme katkısı nedeniyle coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme katkısı nedeniyle coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yerel ürünler açısından çok zengin olan Türkiye'nin bunu önemli bir avantaja dönüştürebileceğini belirtti.

Bu ürünlerin coğrafi işaret alması yani tescil edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, " Edirne'den Kars'a, Adana'dan Sinop'a dört bir yanda birbirinden farklı 17 ürün grubunda 464 ürün coğrafi işaretli. Belediyeler, esnaf ve sanatkar odalarımız, vakıflar, dernekler gibi 23 farklı kurumun sahipliğini yaptığı bu coğrafi işaretler, halı, kilim, yiyecek, içecek, el sanatları gibi farklı ürünler için alındı. Çeşitlilik bakımından zengin olan ülkemizde böyle nimetler varken, sahip çıkmak, markalaşmak, tanıtımını artırmak çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel ekonomilerin kalkınması ve tanıtımı için coğrafi işaretlerin önemine işaret ederek "Markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme olan katkısı nedeniyle çok önemli olan coğrafi işaretli ürün sayısını artırmalı, ülkemizin değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu konuda teşvik amaçlı destekler sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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