TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın esnafa büyük yük getirdiğini savundu.

Esnafın uygulama için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yaparsa ve 5 bin liranın üzerinde fatura kesecekse bunu elektronik ortamda yapması gerekiyor. e-Arşiv fatura uygulaması, bütün esnaf internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmeli."

Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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