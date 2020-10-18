TESK'ten eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnaf için destek çağrısı - Son Dakika

TESK'ten eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnaf için destek çağrısı

18.10.2020 10:55
TESK'ten eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnaf için destek çağrısı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kısmen başlatılan yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadığını belirterek, "Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci gibi...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kısmen başlatılan yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadığını belirterek, "Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci gibi eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza acil destek verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafın, Kovid-19 salgınından büyük oranda etkilendiğine dikkati çekti.

Kovid-19 endişesiyle velilerin önemli bir kısmının çocuklarını okula göndermek istemediğini belirten Palandöken, "Esnafımız yüz yüze eğitimin kısmen başlamasından umduğunu bulamadı. Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci gibi eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza acil destek verilmeli. Okul kantinleri de maalesef açılmadı. Veliler çocuklarını kendi özel araçlarıyla okula getirip götürdükleri için okul servis araçları yalnızca yüzde 10 kapasite ile çalışıyor. Bazı okullarda 2 gün eğitime yönelik ücret tarifesi dolayısıyla veliler ve servis şoförleri karşı karşıya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK'ten eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnaf için destek çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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