Son Dakika Haberleri: TESK'ten Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Talebi

TESK'ten Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Talebi

55 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gazda sene başında yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı" ifadesini kullandı.

TESK'ten Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Talebi, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gazda sene başında yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları dolayısıyla son günlerde doğal gaz tüketiminin rekor kırdığına dikkati çekerek, elektrik tüketiminde de kayda değer bir yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Bu yılın başında elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığının altını çizen Palandöken, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri kış indirimi ile azaltılmalı. Bunun için de özellikle bu aylarda birçok kalemde alınan vergilerde indirim yapılmalı. İndirim yapılırsa milyonlarca vatandaşımızı ve hem iş yerinde hem evinde yüksek faturalar ödeyen esnafımızı sevindirir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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