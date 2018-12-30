Son Dakika Haberleri: TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

25 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi.

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:40 

prim, Bendevi Palandöken, Ekonomi
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