TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri
25 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:40
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