Son Dakika Haberleri: TESK'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Sağlık Hizmeti Önerisi

TESK'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Sağlık Hizmeti Önerisi

51 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli." ifadesini kullandı.

TESK'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Sağlık Hizmeti Önerisi, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, emeklilikte sosyal devlet ilkesinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Başta esnaf ve sanatkar olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişiyle ailelerinin mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte, çalışanlardan sağlık primi alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, öte yandan esnaf ve sanatkarlara sadece yatarak tedavilerde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmesini talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:21 Kaynak: AA

prim, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam Adalet Bakanı Gül'ün "Bana da Ceza Tebligatı Geldi" İtirafı Sunucu Hakan Çelik'i Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:12:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Sağlık Hizmeti Önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]