TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanların tıpkı emekliler gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi gerektiğini bildirdi.

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanların tıpkı emekliler gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, emekli olabilmek için diğer şartları karşılamasına karşın yaş sınırını bekleyen çok sayıda kişinin çeşitli nedenlerle çalışamadığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin bu süreçte sağlık hizmetinden faydalanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primini ödemek zorunda kaldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emeklilik yaşını beklerken çalışmayanlar, tıpkı emekli olanlar gibi prim ödemeden ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Sağlık primi, yaşı beklerken çalışanlardan alınmalıdır. Öte yandan, esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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