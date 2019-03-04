TESK'ten Enflasyon Değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomi normalleşme sürecinde sağlam adımlarla ilerliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomi normalleşme sürecinde sağlam adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, şubatta enflasyonun beklentiler doğrultusunda düşüş trendini sürdürdüğünü belirtti.



Giyim sektöründeki sezon sonu indirimlerinin enflasyonun düşmesine büyük katkı yaptığına dikkati çeken Palandöken, gıda enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu vurguladı.



Palandöken, "Ekonomi normalleşme sürecinde sağlam adımlarla ilerliyor. Yaz aylarında gıda fiyatlarının düşmesiyle enflasyon daha da aşağı inecek. Enflasyonun düşmesiyle faizler de düşecektir. Bu da ekonominin canlanmasında önemli bir gelişme olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Ay sonunda süresi dolacak vergi indirimlerinin, farklı sektörler ve farklı uygulama alanlarıyla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, vergi indirimlerinin enflasyonun düşmesine çok büyük etkisinin olduğunu kaydetti.

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