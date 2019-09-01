Son Dakika Haberleri: TESK'ten esnaf için "öfke kontrolü eğitimi" önerisi
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TESK'ten esnaf için "öfke kontrolü eğitimi" önerisi

4 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." ifadelerini kullandı.

TESK'ten esnaf için

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." ifadelerini kullandı.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısı, TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

Şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerinde yaşandığına ve şiddet kültürünün geliştiğine işaret eden Palandöken, yaşanan olayların altında yatan sebeplerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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