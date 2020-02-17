TESK'ten esnaf ve sanatkarlar için "vergi barışı" talebi - Son Dakika
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TESK'ten esnaf ve sanatkarlar için "vergi barışı" talebi

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçmişte çıkarılan borç yapılandırmalarına rağmen esnaf ve sanatkarların borç yükünden kurtulamadığını belirterek, "Yeni bir vergi barışıyla esnaf ve sanatkarlarımız geçmişteki borçlarından kurtulurken...

TESK'ten esnaf ve sanatkarlar için

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçmişte çıkarılan borç yapılandırmalarına rağmen esnaf ve sanatkarların borç yükünden kurtulamadığını belirterek, "Yeni bir vergi barışıyla esnaf ve sanatkarlarımız geçmişteki borçlarından kurtulurken devlet bütçesine de gelir sağlanmasının önü açılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlar için çıkarılacak vergi affının, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını da kapsaması gerektiğini bildirdi.

Geçmişteki borç yapılandırmalarına karşın esnaf ve sanatkarların sorun yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımız ile devletimizin mali yönden barışma zamanı geldi. Yeni bir vergi barışıyla esnaf ve sanatkarlarımız geçmişteki borçlarından kurtulurken devlet bütçesine de gelir sağlanmasının önü açılmalı. Yeni vergiler getirmek yerine vergi barışı başlatılarak devlet bütçesine gelir sağlanmalı. Geçmişin yükleri esnaf ve sanatkarlarımızın omuzundan kaldırılmalı. Kazan kazan mantığıyla hareket edilerek esnafın geçmiş dönemdeki borçlarının yarısının tek seferde ödenmesi şartıyla kalan yarısı silinmeli. Böylelikle hem esnafın geçmiş borçlarından kurtulması hem de devletin kasasına sıcak para girmesi sağlanmalı."

Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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