TESK'ten "Esnafa Can Suyu Kredisi" Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için esnafa can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın, finansmana erişimde sorun yaşadığına dikkati çekti.



Ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin esnaf olduğuna işaret eden Palandöken, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.



Etkin bir sicil affı yasası çıkartılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Esnaf krediye kolayca ulaşamıyor çünkü bunun en önemli nedeni kara liste. Her fırsatta dile getirdiğimiz sicil affının uygulanmasıyla kredi imkanlarından faydalanan esnaf, rahat ettiğinde ekonomi de vatandaş da rahat eder. Bu kredilerde kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının kalkınmaya büyük faydası olacak."

