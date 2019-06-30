Son Dakika Haberleri: TESK'ten "esnafa destek paketi" talebi
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TESK'ten "esnafa destek paketi" talebi

44 dakika önce

TESK Başkanı Palandöken, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." dedi.

TESK'ten
TESK Başkanı Palandöken, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:28 
Ekonomi, Palandöken, Ekonomi
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