TESK'ten "esnafa destek paketi" talebi
44 dakika önce
TESK Başkanı Palandöken, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:28
TESK Başkanı Palandöken
, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." dedi.
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