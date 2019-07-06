TESK'ten esnafa kredi talebi
24 dakika önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:52
TESK Genel Başkanı Palandöken
, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.
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