Son Dakika Haberleri: TESK'ten esnafa kredi talebi
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TESK'ten esnafa kredi talebi

24 dakika önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.

TESK'ten esnafa kredi talebi, System.String[]
TESK Genel Başkanı Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:52 
Palandöken, Ekonomi
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