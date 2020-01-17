TESK'ten esnafa özel indirimli internet talebi - Son Dakika
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TESK'ten esnafa özel indirimli internet talebi

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, GSM operatörlerinden esnafa özel indirimli internet tarifeleri uygulamasını talep etti.

TESK'ten esnafa özel indirimli internet talebi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, GSM operatörlerinden esnafa özel indirimli internet tarifeleri uygulamasını talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın birçok işlemi zorunlu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Esnaf için elektrik, su gibi internetin de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"GSM operatörleri, birçok kalemde gideri ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa bu, güzel bir destek olacaktır. E-ticaret açısından düşünüldüğünde de e-ticaret pazarında yer alan esnafımızın sayısında artış yaşanır ve e-ticaret hacmimiz genişler."

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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