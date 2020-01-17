TESK'ten esnafa özel indirimli internet talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, GSM operatörlerinden esnafa özel indirimli internet tarifeleri uygulamasını talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın birçok işlemi zorunlu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Esnaf için elektrik, su gibi internetin de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"GSM operatörleri, birçok kalemde gideri ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa bu, güzel bir destek olacaktır. E-ticaret açısından düşünüldüğünde de e-ticaret pazarında yer alan esnafımızın sayısında artış yaşanır ve e-ticaret hacmimiz genişler."