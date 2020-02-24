TESK'ten "esnafın sigorta prim yükü hafifletilsin" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'esnafın sigorta prim yükü hafifletilsin' talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "esnafın sigorta prim yükü hafifletilsin" talebi

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın ekonomiye doğrudan yansıyacağına dikkati çekti.

Esnafın her yıl, önemli oranlarda sigorta primi ödediğini belirten Palandöken, "Kira veren, stopaj ödeyen ve işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarlarının her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor. Prim yükünü hafifletmek için yüzde 5'lik Hazine teşviki artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Sigorta, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte güncel fiyatlar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK'ten "esnafın sigorta prim yükü hafifletilsin" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]