TESK'ten "esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın" talebi

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların esnafın maliyetini artıran pos kullanım ücretini kaldırması gerektiğini belirterek, "Pos cihazıyla yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların esnafın maliyetini artıran pos kullanım ücretini kaldırması gerektiğini belirterek, "Pos cihazıyla yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların çağa ayak uydurabilmesi için teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bankaların esnafın maliyetini artıran pos kullanım ücretini kaldırması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Bankalar esnaf ve sanatkarlarımızdan her ay 55 -100 lira arasında değişen pos kullanım ücreti tahsil ediyor. Pos cihazıyla yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil. Esnafımıza pos kullanım ücreti büyük bir külfet getirmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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