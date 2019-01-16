TESK'ten Ev Kadınları İçin Mikrokredi Önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin lirayı geçmeyen faizsiz mikrokredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin lirayı geçmeyen faizsiz mikrokredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, ev kadınlarının imal ettikleri tarhana, kilim, örgü ürünlerinin internet üzerinden satışlarına vergi muafiyeti getiren düzenlemenin TBMM gündeminde bulunduğu belirterek, uygulamanın, ev kadınlarının e-ticarete atılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.



Ev kadınlarının, sanayici gibi vergi ödemesinin önüne geçileceğini aktaran Palandöken, "Torba yasanın kabulü ile ev kadınlarının el emeği göz nuru ürettiği ürünlerin e-ticaretteki satışından kaynaklanan gelirlerinden 30 bin liraya kadar vergi alınmayacak. Ev kadınlarının önünün açılması ve internetten müşteri bularak büyümeleri için bu uygulama önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin lirayı geçmeyen faizsiz mikrokredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak