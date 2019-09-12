Son Dakika Haberleri: TESK'ten faiz indirimi değerlendirmesi
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TESK'ten faiz indirimi değerlendirmesi

8 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankasının faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Faiz indirimi aynı zamanda beraberinde enflasyonu da düşürecek.

TESK'ten faiz indirimi değerlendirmesi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankasının faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Faiz indirimi aynı zamanda beraberinde enflasyonu da düşürecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının faiz indirim kararını değerlendirdi.

Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı 325 bazlık indirim kararının piyasaları rahatlatacağını vurgulayan Palandöken, "Faiz indirimi aynı zamanda beraberinde enflasyonu da düşürecek. Böylece hem vatandaş hem de piyasalar rahatlayacaktır. Bununla birlikte petrolde de indirime gidilirse ekonomide önemli bir rahatlama olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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