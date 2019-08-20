Son Dakika Haberleri: TESK'ten "faizsiz krediye" teşekkür
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TESK'ten "faizsiz krediye" teşekkür

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'da selden zarar gören esnafa faizsiz kredi desteği verileceğini anımsatarak, "Bu desteğin yanında, söz konusu esnafımızın mevcut SSK, BAĞ-KUR ve diğer kredi borçlarının da faizsiz olarak...

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'da selden zarar gören esnafa faizsiz kredi desteği verileceğini anımsatarak, "Bu desteğin yanında, söz konusu esnafımızın mevcut SSK, BAĞ-KUR ve diğer kredi borçlarının da faizsiz olarak ertelenmesi yaraların daha hızlı sarılmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da selden zarar gören esnafa verilecek faizsiz kredi desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Söz konusu desteğin esnaf için oldukça önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sel felaketinden etkilenen esnafımıza KOSGEB aracılığıyla 100 bin liraya kadar '0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz' kredi sağlanacağı müjdesini verdi. Bu destek için kendilerine esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bu desteğin yanında, söz konusu esnafımızın mevcut SSK, BAĞ-KUR ve diğer kredi borçlarının da faizsiz olarak ertelenmesi yaraların daha hızlı sarılmasını sağlayacaktır."
Palandöken, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:52 Kaynak: AA
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