Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Fiyat İstikrarı" Önerileri

TESK'ten "Fiyat İstikrarı" Önerileri

3 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasanın düzenlenmesi için Perakende Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Fiyatların düşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal üretimi daha cazip...

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasanın düzenlenmesi için Perakende Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Fiyatların düşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal üretimi daha cazip hale getirmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle son dönemde marketlerdeki tarım ürünlerinde görülen fiyat istikrarsızlıklarına dikkati çekti.

Geleneksel perakende sektörünün bozulması nedeniyle piyasanın tekelleştiğini savunan Palandöken, "Mevsimsel ve doğal afetleri bahane ederek bu ürünleri satmamak çözüm değil. Fiyatları makul seviyeye indirip vatandaşı rahatlatmak yerine satmamak tercih edilirse fiyatlar düşmez, aksine daha da yükselir. Piyasanın düzeni ancak arz-talep dengesiyle kurulur. Tüketici markette bir fileyi dolduramıyor, verdiği parayla mukayese edince de sofraya bir şey koyamıyor. Vatandaşlarımız biraz fedakarlık edip tüketebileceği kadar almalı ve arz-talep dengesindeki fiyat istikrarına katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye'nin meyve ve sebze üretiminde kendisine yetebilecek bir konumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğal afetlerden kaynaklı bir haftalık gerilim süreci yaşanması açıklanabilir bir durum ancak tüm sektörlerdeki fiyat istikrarının sağlanması ve piyasanın düzenlenmesi için perakende sektörünü kapsayan yasa (Perakende Yasası) güncellenmeli. Fiyatların düşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal üretimi daha cazip hale getirmeli. Orta yol bulunursa tüm sorunların çözüme kavuşacağına inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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