TESK'ten gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ağır ceza talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ağır ceza talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ağır ceza talebi

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Daha ağır cezalar uygulanmalı." ifadesini kullandı.

TESK'ten gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ağır ceza talebi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Daha ağır cezalar uygulanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelindeki gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara uygulanan yaptırımların caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Taklit ve tağşiş gıda ürünleri satan firmalar ile ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi tek başına yeterli değil. Bu firmalara uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmadığı için kötü niyetli firmalar tarafından sağlıksız üretim isim değiştirilerek farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için yaptırımı daha ağır cezalar uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Taklit ve tağşiş ürünlere yönelik yetkililerin yaptığı denetimlere ek olarak vatandaşlara da görev düştüğüne dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internet üzerinden satılan ucuz ve niteliği belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı. Halkımız alışveriş yapacağı mağaza ve e-ticaret sitelerini çok iyi seçmeli. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bildikleri ve güvendikleri esnafı tercih etmeli. Çünkü kendi yemediği ürünü başkasına yedirmeyen esnafımızdan rahatlıkla alışveriş yapılabilir."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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