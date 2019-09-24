TESK'ten halk otobüslerine destek talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen devlet desteğinin yeterli olmadığını belirterek, "Otobüs başına aylık verilen destekler günümüz şartlarına göre artırılmalı ve yolcu başına hesaplanmalı ki hizmette aksama yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel halk otobüslerinin ücretsiz taşıdığı yolcular için verilen desteğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu desteğin yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Otobüs başına aylık verilen destekler günümüz şartlarına göre artırılmalı ve yolcu başına hesaplanmalı ki hizmette aksama yaşanmasın. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemesinin yürürlüğe girdiği 2016 yılının başından bu yana mazot fiyatları yüzde 80'in üzerinde arttı ancak halk otobüslerine destek, o tarihten bu yana yalnızca 2018'de yüzde 33 yükseltildi."

Palandöken, halk otobüslerine ticari akaryakıt da verilmesi talebinde bulunarak, "Otobüsçü esnafımız ücretsiz yolcuları taşıyıp kamu görevini yürütürken yakıt indirimi ve benzeri teşvikleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.