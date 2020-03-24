TESK'ten Halkbank'ın yeni kredi paketine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Halkbank'ın esnaf ve sanatkar için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankaların örnek alması gerektiğini belirterek, "Esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Planı kapsamında Halkbank'ın açıkladığı Esnaf Destek Paketi'ni değerlendirdi.

Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış esnaf ve sanatkarları da bu imkandan yararlandırmaya başlayan Halkbank'ın tüm bankalar tarafından örnek alınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarımız için uygulamaya konulan yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalıdır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar. En önemlisi ekonomimiz kısa sürede düzelme sürecine girer."