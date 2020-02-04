Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki dükkan arayla aynı sektörde çalışan esnafın birbirine zarar verdiğini belirterek, "Yeni bir iş yeri açılırken mutlaka fizibilite çalışması yapılmalı ve yeni iş yerlerinin daha açılmadan kapanmasının önüne geçilmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2019'da iş yeri sayısının 40 bin 809 arttığını ancak son 5 yıldaki en fazla kapanışın yine aynı yılda gerçekleştiğini kaydetti.

Söz konusu kapanışların altında yatan ana sebebin bir dükkan arayla aynı sektörde iş yapan kişilerin dükkan açması olduğunun altını çizen Palandöken, bunun esnafa zarar verdiğini belirtti.

Palandöken, "Yeni bir iş yeri açılırken mutlaka fizibilite çalışması yapılmalı ve yeni iş yerlerinin daha açılmadan kapanmasının önüne geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.