Son Dakika Haberleri: TESK'ten "iş yeri kiralarında stopaj kaldırılsın" önerisi

TESK'ten "iş yeri kiralarında stopaj kaldırılsın" önerisi

58 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli" dedi.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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