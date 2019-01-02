TESK'ten "iş yeri kiralarında stopaj kaldırılsın" önerisi
58 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45
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