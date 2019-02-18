Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Kara Liste Sorunu Giderilsin" Çağrısı

TESK'ten "Kara Liste Sorunu Giderilsin" Çağrısı

17 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "kara liste" sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını belirterek, "Etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "kara liste" sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını belirterek, "Etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf kredilerinde faiz oranlarının yüzde 47'den yüzde 4-5 seviyelerine kadar düşürülerek, limitlerin artırıldığını kaydetti.

Son 15 yılda esnafa 100 milyar lira kredi sağlandığına işaret eden Palandöken, bu yıl kullandırılacak miktarının da 22 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Kredi faizlerinin düşürülerek, tutarın artırılmasının esnafa çok önemli faydalar sağladığına dikkati çeken Palandöken, "Dükkanını yenilemesi, geliştirmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için daha düşük faizli, can suyu niteliğinde kredi imkanları da sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf ve sanatkara sunulan kredi imkanlarının fazlalılığına karşın "kara liste" probleminin çözülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kara liste sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarımız kredi kullanamıyor. Etkin bir sicil affı getirilmeli, Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı. Sicil affı var fakat tam olarak uygulanmıyor. Bu sorun çözülmedikçe sağlanan kredi imkanları esnafa ulaşmıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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