Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdam oranının geçen yıl yüzde 33'e düştüğünü ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Esnaf-işçi-işveren üçgeni ve devletle birlikte vatandaşa da bu konuda sorumluluk düşüyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı istihdamla mücadelede denetimlerin sıklaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Kayıt dışı çalışanların devletin vergilerinden ve kendi emeklilik haklarından "çaldığına" işaret eden Palandöken, "Kayıt dışılıkla topyekun mücadele edilmeli. Bu mücadelede devletimize ve hükümetimize tüm esnaf camiası olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada sosyal güvenlik bilinci oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52 iken geçen yıl yüzde 33'e düştü. Bu düşüş, verilen mücadeleler ve bilinçlenme sayesinde gerçekleşen olumlu bir durum fakat yeterli değil. Hem yarınlarımızdan hem devletin kasasından çalan kayıt dışılıkla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz. Esnaf-işçi-işveren üçgeni ve devlet ile birlikte vatandaşa da bu konuda sorumluluk düşüyor. Çünkü bu durum hepimizin geleceğinden çalıyor. Kayıt dışı çalışmak asla kabul edilmemeli, böyle bir durumla karşılaşıldığında muhakkak devlete ve ilgili birimlere ihbarda bulunulmalı."