TESK'ten Kayıtta ve Aidatta "Pozitif Ayrımcılık" Uygulaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , girişimci kadınların kayıt ücreti ve yıllık aidatında en düşük fiyatlı tarifenin geçerli olacağını belirterek, "Kadınlarımızın yanı sıra engelliler, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleriyle vergiden muaf esnaf ve sanatkarlara da en düşük miktarda aidat tarifesini uygulayacağız." ifadesini kullandı.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın bu yıl Konfederasyona ödeyeceği kayıt ücreti ve yıllık aidata ilişkin bilgi verdi.Kadın istihdamını ve kadınların ekonomiye katkısını artırmak için kadın esnaf ve sanatkarlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Girişimci kadınlarımıza kayıt ücreti ve yıllık aidat için en düşük fiyatlı tarifeyi belirleyerek destek verdik. Başımızın tacı olan kadınlarımızın iş dünyasındaki yerini ve önemini artırmak için pozitif ayrımcılık tanıyarak yönetmelik değişikliğine gittik. Kadınlarımızın yanı sıra engelliler, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleriyle vergiden muaf esnaf ve sanatkarlara da en düşük miktarda aidat tarifesi uygulayacağız.""Kadın esnaf sayısı arttı"Palandöken, sicil kayıtlarına göre kadın esnaf ve sanatkar sayısının 2018'de 24 bin 962 kişi artarak 285 bin 812'ye yükseldiğini bildirdi.Geçen yıl esnaf ve sanatkar kadın oranının yüzde 15,59'dan yüzde 16,30'a çıktığına dikkati çeken Palandöken, en fazla artışın yüzde 23,58 ile Uşak 'ta kaydedildiğini, bu kenti Çanakkale Balıkesir ve İzmir 'in izlediğini ifade etti.Palandöken, kadın esnaf oranının en az olduğu illerin başında ise yüzde 5,02 ile Siirt 'in geldiğini, bu şehri Ağrı ve Bitlis 'in takip ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Kadınlarımızın en çok tercih ettiği meslekler sırasıyla bakkal, büfe ve market işletmeciliği, lokantacılık, kuaförlük, pazarcılık ve konfeksiyonculuk oldu. Kadınlarımızın tüm bölgelerde ve tüm meslek kollarında daha aktif olarak faaliyet göstermeleri için çalışmalarımız sürüyor."