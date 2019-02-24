Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Konut Seferberliği" Çağrısı

TESK'ten "Konut Seferberliği" Çağrısı

49 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirebileceğini belirterek, "Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" ifadesini kullandı.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirebileceğini belirterek, "Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, stoktaki konutların satılabilmesi için bankalar ve inşaat firmalarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendireceğini kaydetti.

Konutun çevresindeki, terzi, berber, manav, kasap, bakkal esnafı, dolmuş, taksi şoförü başta olmak üzere sektörlerin olumlu etkileneceğinin altını çizen Palandöken, "Sektör ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

Palandöken, inşaat sektörünün elini taşın altına koyup konut fiyatlarını düşürmesi, bankaların da faizlerde indirime gitmesi gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu

Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Konut Seferberliği" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]