TESK'ten "konut seferberliği" çağrısı
53 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnşaat sektörünün canlanması, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirecektir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "İnşaat sektörünün canlanması, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirecektir. Ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:15
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