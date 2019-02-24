Son Dakika Haberleri: TESK'ten "konut seferberliği" çağrısı

TESK'ten "konut seferberliği" çağrısı

53 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnşaat sektörünün canlanması, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirecektir.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnşaat sektörünün canlanması, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirecektir. Ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:15 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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