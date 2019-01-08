Son Dakika Haberleri: TESK'ten "kredi kartı borcu yapılandırması"na destek

TESK'ten "kredi kartı borcu yapılandırması"na destek

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak" dedi.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:05 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:39:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten "kredi kartı borcu yapılandırması"na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]