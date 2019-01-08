TESK'ten "kredi kartı borcu yapılandırması"na destek
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
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