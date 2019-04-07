Son Dakika Haberleri: TESK'ten kültür turizmi çağrısı

TESK'ten kültür turizmi çağrısı

46 dakika önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor.

TESK'ten kültür turizmi çağrısı, System.String[]
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor. Bu eserlere yönelik bir tanıtım kampanyasıyla yabancı turist sayısını daha da artırabiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:36 

Ekonomi
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