TESK'ten kültür turizmi çağrısı
46 dakika önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor.
TESK Genel Başkanı Palandöken
, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor. Bu eserlere yönelik bir tanıtım kampanyasıyla yabancı turist
sayısını daha da artırabiliriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:36
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