TESK'ten "kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin" çağrısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuru yemiş alışverişlerinde esnafların tercih edilmesini istedi.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuru yemiş alışverişlerinde esnafların tercih edilmesini istedi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, kuru yemiş fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Söz konusu ürünlerde meydana gelen fiyat artışlarının talebi azalttığını aktaran Palandöken, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Palandöken, kuru yemişte ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yerli üretici ne kadar desteklenirse maliyetler de o oranda düşer. Azalan maliyetler de tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır. Büyük marketler yerine esnaflar tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuru yemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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