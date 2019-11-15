Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılmasının vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzenlemeyle kuyum satışında taksit sayısının artırıldığını, bunun vatandaşı rahatlatacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yazın mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş, artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Altında taksit sayısının 8'e kadar çıkmasıyla vatandaş, gram ve çeyrek altın arasında düşünmeden karar verilebilecek, piyasalarda da bir hareketlenme olacak."