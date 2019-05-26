Son Dakika Haberleri: TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretim artıyor.

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı, System.String[]
TESK Genel Başkanı Palandöken, " Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretim artıyor. Merdiven altında üretilen sağlıksız ürünlere itibar edilmemeli." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:18 
Palandöken, Ramazan Bayramı, Ekonomi
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