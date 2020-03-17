TESK'ten "merdiven altı ürün" uyarısı - Son Dakika
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TESK'ten "merdiven altı ürün" uyarısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merdiven altı ürünlerin arttığını belirterek, "Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merdiven altı ürünlerin arttığını belirterek, "Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların stok yapmak için normalden fazla alışveriş yapmasının, çok talep edilen ürünlerde merdiven altı üretimi artırdığını bildirdi.

Alışveriş yapılırken merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın.Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım. Vatandaşlarımız koronavirüs nedeniyle panik ve telaşla bir anda makarna, kolonya, peçete, sabun, dezenfektan, maske gibi ürünlere yoğun talep gösterdi. Bu da arz-talep dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Fırsatçılar da piyasada çok talep edilen ürünlerin merdiven altı diye tabir ettiğimiz yan sanayi ve kalitesiz versiyonlarını üretmeye başlıyor."

Dengenin bozulmaması ve dolandırılmamak için stok yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Yalnızca güvenilir internet siteleri ile esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Odaya kaydı olan, vergisini veren, güvenilir ticaret yapan esnafımız asla ucuz, kalitesiz, merdiven altı üretimlerle vatandaşı kandırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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