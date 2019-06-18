Son Dakika Haberleri: TESK'ten "mesleki eğitim" vurgusu
Son Dakika Ekonomi Haber

TESK'ten "mesleki eğitim" vurgusu

47 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından yüzde 25,2 olarak açıklanan genç işsizlik oranının ancak mesleki eğitimle düşeceğini belirterek, "Çünkü en iyi okullarda okumak kadar, bir zanaat öğrenmek ve mesleki teknik eğitim almak da önemlidir.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından yüzde 25,2 olarak açıklanan genç işsizlik oranının ancak mesleki eğitimle düşeceğini belirterek, "Çünkü en iyi okullarda okumak kadar, bir zanaat öğrenmek ve mesleki teknik eğitim almak da önemlidir." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizliğin artmaması için gençleri mesleki eğitime yönlendirmek gerektiğini bildirdi.
TÜİK verilerine göre yüzde 25,2 olan genç işsizlik oranının ancak mesleki eğitimle düşebileceğine dikkati çeken Palandöken, "Çünkü en iyi okullarda okumak kadar, bir zanaat öğrenmek ve mesleki teknik eğitim almak da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, nitelikli eleman açığının ancak mesleki eğitimle giderilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Birçok sektörün, esnafımızın, sanayicimizin ihtiyacı olan ara elemanlar mesleki eğitim ile karşılanır. Ahilik kültürünün devam etmesi, işsizliğin azalması, ekonominin ara eleman açığının kapatılması için mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı ve gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli. Mesleki eğitimin öneminin her zaman altını çiziyor ve bu konuda Konfederasyon olarak desteğimizi sağlıyor, çalışmalarımızı yapıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Dolar güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten "mesleki eğitim" vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]