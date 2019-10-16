Son Dakika Haberleri: TESK'ten mesleki eğitim vurgusu
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TESK'ten mesleki eğitim vurgusu

24 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genç işsizliğin çözümü için mesleki eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Mesleki eğitime verilen önem arttıkça hem ekonomimiz büyüyecek hem de işsizliği azaltmış olacağız." ifadesini kullandı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genç işsizliğin çözümü için mesleki eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Mesleki eğitime verilen önem arttıkça hem ekonomimiz büyüyecek hem de işsizliği azaltmış olacağız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, işsiz gençlerin oranının azaltılması için mesleki eğitimin anahtar konumda olduğunu bildirdi.

Genç işsizliğin önüne geçmek için mesleki eğitimin ve pratik bilginin önemine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Kalkınmamızda en büyük potansiyel güç olan gençlerimizin işsiz kalması ne kendilerine ne de ülkemize fayda sağlar. Hem genç işsizliği azaltmanın hem de ülkemizde birçok sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını kapatmanın çözümü mesleki eğitimdir. Mesleki eğitime verilen önem arttıkça hem ekonomimiz büyüyecek hem de işsizliği azaltmış olacağız."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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