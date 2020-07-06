TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi - Son Dakika

TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması, sigortalılık oranının artması için fiyatlar düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın döneminde motorlu kurye sayısının önemli oranda arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple söz konusu taşıtlar için trafik sigortası prim tutarlarının düşürülmesini önerdi.

Motosiklet sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması ve sigortalılık oranının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Motorsiklet sayısı bir yılda 105 bin arttı

Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eve siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı." bilgisini paylaştı.

Palandöken, Motosiklet, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]